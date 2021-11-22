Задержан подозреваемый в наезде на рождественский парад в США. Сообщается, что это афроамериканец Брукс, который в соцсетях выражал явные симпатии идеям черного расизма. Трагедия, напомним, произошла в штате Висконсин. Внедорожник на большой скорости въехал в ряды танцующих людей. По последним данным, 5 человек погибли, более 40 пострадали. В больницы доставили 11 взрослых и 12 детей, четверо из них в очень тяжелом состоянии.