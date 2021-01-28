Задержан тиктокер за нападение на служебную машину

В Москве 19-летней звезде соцсети "ТикТок" - блогеру Константину Лакееву предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Его обвинили в хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину со спецномерами. Он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Следствие планирует ходатайствовать об аресте. Ранее Следственный комитет России опубликовал видео, на котором тиктокер извиняется за то, что обкидывал снегом и несколько раз пнул автомобиль на акции 23 января. За совершенное преступление полагается наказание до 7 лет лишения свободы.





Ответственность за участие в беспорядках

Задержан полицией также Саид Джумаев, который принял самое активное участие в нападениях на полицию. Он пытался скрыться на родине в Чечне, но не успел.

Ответственность за призывы подростков на несанкционированные акции