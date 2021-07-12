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Задержан возможный организатор убийства президента Гаити

Полиция заявила о задержании возможного координатора операции по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Подозреваемый Кристиан Эмманюэль Санон - гражданин Гаити - был первым, кому звонили участники вооруженного нападения, и поддерживал контакты с компаниями в сфере безопасности, базирующимися в США. Его также называют одним из разработчиков плана убийства. Напомним, вместе с президентом страны нападению подверглась и его супруга. Сегодня пришли новости об улучшении состояния ее здоровья.

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