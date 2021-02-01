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Задержание 9-летней девочки в США

Эти кадры из США. Полиция задержала 9-летнюю девочку. Несовершеннолетнюю заковали в наручники. Судя по крикам ребенка, правоохранители применили перцовые баллончики. По версии офицеров, девочка оказывала сопротивление. Вызов поступил от ее опекуна. Сообщалось, что ребенок собирается нанести себе и окружающим вред.

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