Задержание в Киеве: при террористе были элементы взрывного устройства

В интернете появилось видео задержания мужчины, который угрожал взорвать бомбу в отделении банка в центре Киева. При нем были элементы и составляющие взрывного устройства. Угрожающий терактом оказался гражданином Узбекистана. Предварительно злоумышленника назвали психически нестабильным, судя по его соцсетям. На месте инцидента продолжают работать взрывотехники.