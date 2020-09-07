Задержания экоактивистов провела лондонская полиция

В Лондоне продолжаются аресты активистов экологического движения. Несколько протестующих забрались на деревья у здания парламента. Они там уже 2 дня. Единомышленники пытаются забрасывать им еду и питье - через головы полицейских. Всю прошлую неделю участники движения "Борцы с исчезновением" проводили в британской столице акции. Большая часть манифестаций остается мирной. Однако случаются и конфликты с полицией, когда "борцы" блокируют промышленные предприятия или пытаются подобраться поближе к правительственным зданиям.