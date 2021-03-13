Задержания и водометы: полиция разогнала массовую демонстрацию в Чили

В Чили протесты приобрели более радикальный характер. Демонстранты, которые выступают за отставку президента Пинеры, начали забрасывать полицейские машины камнями и мусором.



Реакция правоохранителей не заставила себя ждать. В ход пошли водометы.



Протесты в Чили длятся уже больше года. Недовольные требуют освобождения задержанных демонстрантов, экономических реформ и отставки правительства.



