Задержания на акциях протестов в Израиле

Прошли протесты и на улицах Израиля. Сегодня ночью на митинг вышли порядка 260 тысяч человек. Демонстранты недовольны действиями правительства в отношении коронакризиса. По их словам, локдаун и иные принимаемые меры привели к резкому росту безработицы в стране. В Иерусалиме манифестанты собрались у резиденции премьер-министра. Просьбу разойтись протестующие игнорировали. Полиция сообщила о задержаниях.