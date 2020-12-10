Задержания на протесте в Ереване

Более 40 человек задержаны сегодня на акции протеста в Ереване. С самого утра у здания правительства вновь собрались демонстранты. Они требуют отставки премьер-министра. Часть митингующих заблокировали центральный проспект. Полиция начала задержания.



Участники акции также попытались прорваться в парламент, требуя личной встречи с премьером. Отметим, акции протеста в Армении продолжаются месяц. Отставки Пашиняна требуют с тех пор, как он подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе.



