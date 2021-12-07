Задержанного за стрельбу в МФЦ в Москве отправят на психиатрическую экспертизу

По предварительной информации, его состояние на момент инцидента было невменяемым. Соседи бывшего военнослужащего также отзываются о нем как о неадекватном человеке. Сегодняшнюю стрельбу он устроил в ответ на просьбу охранника надеть маску. В результате стрельбы погибли два человека - сотрудница и охранник, еще 4 человека пострадали, среди них 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие не было зарегистрировано.