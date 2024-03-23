Задержанные подозреваемые в совершении теракта в Подмосковье рассказали о том, кто обещал им заплатить за массовое убийство

Задержанные подозреваемые в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" рассказали о том, кто им обещал заплатить за массовое убийство, как они общались с ним и где взяли оружие, которое использовали при нападении, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Исходя из доклада главы ФСБ Александра Бортника президенту РФ Владимиру Путину, по делу о теракте в концертном зале удалось задержать четырех исполнителей, а также еще семь человек. Однако о роли последних пока не сообщают.



Видео допроса показывают, как выглядят трое из четырех исполнителей, а также их имена. Они произносят их как Фариддун Шамсутдин, Раджаб Ализаде, Абдулло и Мухаммад. Фамилии двух последних не названы. Точнее определить сложно, потому что все подозреваемые очень плохо владеют русским языком или же делают вид. Один из них и вовсе общался с оперативниками на таджикском и при помощи переводчика.

Как следует из допроса Фариддуна Шамсутдина, теракт был совершен "за деньги". Он рассказал о том, что через Telegram с ним связался человек, имя и фамилия которого неизвестны. Связавшийся называл себя "помощником проповедника". Он предложил сумму в полмиллиона российских рублей за убийство людей, причем без разницы каких. Как отметил Фариддуна, половину суммы ему перевели на банковскую карту.

Задержанный не назвал имени проповедника, однако сообщил, что слушал его уроки и проповеди. И именно как к преданному последователю к нему и обратился этот "помощник".

Также в ходе допроса фигурировала Турция, откуда молодой человек и прилетел в Россию где-то за две с половиной недели до теракта. Общался ли он там вживую с так называемым "проповедником" или его представителями - неизвестно. Задержанный утверждает, что был там из-за документов, потому что "тут закончились".

О месте совершения теракта "помощник" сообщил сам, он же снабдил оружием. Каким именно, в видео не звучит. Но исходя из кадров фото- и видеосъемки с места трагедии понятно, что они использовали автоматы Калашникова. Один из задержанных рассказал, что от оружия они избавились по дороге в Брянскую область.

В допросах других задержанных про "помощника проповедника" и кураторов из Telegram не говорится. Однако стало известно, что участники группы жили вместе в одном из хостелов на севере Москвы. Они находились там, как говорится в видео, 15-20 дней, около месяца, до совершения нападения на концертный зал.

Также подвергается сомнению факт их длительной дружбы. Как сообщил один из задержанных, с Абдулло они познакомились через Telegram где-то 10-12 дней назад. При этом он опознал Абдулло по фотографии, которую ему продемонстрировал правоохранитель, а переводчица с его слов пояснила, что Абдулло был с исполнителями теракта.

Автомобиль, возможно, тот самый белый Renault, на котором они приехали к подмосковному концертному залу, а после совершения атаки попытались скрыться на границе с Украиной, как рассказал один из подозреваемых, был приобретен у родственника одного из них. Как следует из видео, они хотели работать в такси.

Цельной картины из допросов подозреваемых в совершении теракта пока не получается. Остается неизвестным, что связывает этих людей и чем они руководствовались, совершая нападение на беззащитных людей. Теракт в "Крокус Сити Холле", исходя из данных следствия, - один из самых кровавых за всю российскую историю.