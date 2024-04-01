Задержанные в Дагестане боевики причастны к подготовке теракта в "Крокус Сити Холле"

Задержанные накануне в Дагестане иностранные боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов, напавших на "Крокус Сити Холл". ФСБ установило, что они непосредственно снабжали нападавших деньгами, а также средствами террора. Так, один из сообщников признался, что в Мытищах передавал оружие террористам для атаки на концертный зал.



У задержанных нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовую к применению самодельную бомбу. По данным ФСБ, они собирались взорвать набережную в Каспийске, а затем выехать за пределы России.



Теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 144 человек. Среди них трое белорусов. И сегодня, 1 апреля, следствие запросило арест еще одного - десятого - фигуранта дела о теракте.