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Задержанные в Дагестане боевики причастны к подготовке теракта в "Крокус Сити Холле"
Задержанные накануне в Дагестане иностранные боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов, напавших на "Крокус Сити Холл". ФСБ установило, что они непосредственно снабжали нападавших деньгами, а также средствами террора. Так, один из сообщников признался, что в Мытищах передавал оружие террористам для атаки на концертный зал.
У задержанных нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовую к применению самодельную бомбу. По данным ФСБ, они собирались взорвать набережную в Каспийске, а затем выехать за пределы России.
Теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 144 человек. Среди них трое белорусов. И сегодня, 1 апреля, следствие запросило арест еще одного - десятого - фигуранта дела о теракте.
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