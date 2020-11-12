Задержаны лидеры оппозиционных партий Армении

В Армении в ходе беспорядков на главной площади Еревана задержаны 10 лидеров оппозиционных партий. Сейчас они под предварительным арестом по обвинению в организации или участии в незаконном собрании. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Всего задержано около 130 человек. Тем не менее, сегодня оппозиция вновь собирает в Ереване митинг с требованием отставки премьера страны. Должно состояться внеочередное заседание парламента, которое было сорвано накануне из-за отсутствия кворума. Оппозиция в Армении расценила это как парламентский кризис.