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Террористы, участвовавшие в теракте в "Крокус Сити Холле", задержаны

Террористы, участвовавшие в теракте в "Крокус Сити Холле", задержаны

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе", пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль.

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