Задержаны украинские боевики, которые пытали российских военных. По факту СК России возбудил уголовное дело. Напомним, кадры жутких истязаний и убийств военнопленных были опубликованы накануне. Имена задержанных мы озвучили еще вчера. Это бойцы «Азова» Сергей Величко и Константин Немичев. Кроме того, они еще и харьковские футбольные фанаты и убежденные нацисты.