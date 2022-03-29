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Задержаны украинские боевики, которые пытали российских военных

Задержаны украинские боевики, которые пытали российских военных. По факту СК России возбудил уголовное дело. Напомним, кадры жутких истязаний и убийств военнопленных были опубликованы накануне. Имена задержанных мы озвучили еще вчера. Это бойцы «Азова» Сергей Величко и Константин Немичев. Кроме того, они еще и харьковские футбольные фанаты и убежденные нацисты.

Они недолго радовались, наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде.
Владимир Шаманов, депутат Государственной думы России

Кстати, украинские ультрас и белорусские националистически настроенные футбольные фанаты всегда были тесно связаны.

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