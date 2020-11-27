Задолженность бюджета Германии составит 180 млрд евро

Неутешительный сценарий разворачивается и для экономики Германии. Задолженность этой страны в следующем году вырастет на 180 миллиардов евро. В Бундестаге заявили, что необходимы меры для успешной борьбы с пандемией и скорейшего возвращения экономики на путь роста. В целом расходы страны в 2021 году составят почти 500 миллиардов евро. Окончательно проект бюджета одобрят после голосования в декабре.