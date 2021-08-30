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Загадочная болезнь в Индии унесла жизни 68 человек

Эпидемия неизвестной вирусной лихорадки охватила штат Уттар-Прадеш на севере Индии.

От загадочной болезни умерло 68 человек, 40 из них дети.
В ряде районов не хватает мест в больницах. Причинами врачи называют несоблюдение жителями норм гигиены, а также москитов, которые становятся переносчиками инфекции.


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