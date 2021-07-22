Загадочное заболевание распространяется среди сотрудников американских спецслужб и дипломатов

Загадочное заболевание стремительно распространяется среди сотрудников американских спецслужб и дипломатов. Ему уже дали название "гаванский синдром". Как сообщил директор ЦРУ, недавно на пенсию пришлось отправить одного из самых заслуженных оперативников, участника охоты на Усаму бен Ладена. У данного сотрудника разведки обнаружились головные боли, потеря слуха, органические изменения тканей мозга. И этот случай один из многих.



По обыкновению в происхождении "гаванского синдрома" искали русский след, но подозрения развеялись, когда выяснилось, что география распространения болезни слишком широка



Сейчас высказывается предположение, что все это стало следствием облучения каким-то секретным оборудованием, которое дипломаты и разведчики используют в повседневной работе. Название свое болезнь получила в силу того, что впервые была диагностирована у дипломатов, работающих на Кубе.