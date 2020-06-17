Загадочный летающий объект напугал японцев

Таинственный летающий объект заметили в небе над японским городом Сендай. В местную полицию тут же посыпались сотни звонков от очевидцев. Белый шар с двумя пропеллерами и крестообразной конструкцией внизу парил на высоте полутора километров. Чтобы выяснить природу объект, был поднят в воздух вертолет. Местное метеорологическое управление, военные и другие ведомства уже заявили, что не имеют никакого отношения к шару. Откуда он взялся, пока неясно, полиция продолжает наблюдение, а пользователи в интернете не сомневаются, что это объект космических пришельцев.