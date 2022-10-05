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Заграница неустанно "помогает" Украине

Заокеанские комбинаторы продолжают дергать за ниточки марионеток киевского режима. США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы. Иначе уже не получится лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, пишет Financial Times. Американские официальные лица поясняют: осенняя распутица осложнит боевые действия, а преимущество будет у тех, кто находится в обороне.

А в глухой обороне украинских боевиков обучают европейские специалисты. Около полусотни сотрудников главного управления внешней разведки Франции были отправлены в Украину с начала спецоперации. Делятся навыками использования спутниковых разведданных, обращения с поставляемыми Парижем вооружением и оборудованием.

Фото: pixabay.com

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