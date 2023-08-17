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Закат британского благополучия, экономический спад в Германии
Непростая ситуация в Великобритании. Стоимость основных продуктов питания, включая сыр, масло и хлеб, за последние два года выросла на треть. Скачок цен вынудил домохозяйства делать выбор: оплатить счета или купить еду. И как показали результаты исследований, каждый седьмой британец вынужден пропускать приемы пищи, чтобы вовремя рассчитываться по кредитам.
Экономический спад в Германии
Но хуже всех, похоже, Германии. За первое полугодие в стране обанкротились свыше 50 тысяч компаний. Берлин потерял 18 миллиардов евро из-за ограничений цен на энергоресурсы: газ, электроэнергию и отопление. Без российского топлива ФРГ стала импортером дорогой энергии с чужих атомных станций. По данным издания Bild, электроэнергия из-за границы обходится немцам гораздо дороже собственной. Если энергопоставки из России не возобновятся, энергетический голод Берлина вскоре станет невыносимым, что очень надо Соединенным Штатам.
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