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Захарова: Госдепартамент США превратился в бюро по раздаче боеприпасов

Участники сессии Генассамблеи практически единодушно и крайне нелестно определяют новую роль американского Госдепартамента, сообщает представитель МИД России Мария Захарова.

Это ведомство окончательно превратилось в бюро по раздаче снарядов, а дипломатия США себя окончательно дискредитировала.

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