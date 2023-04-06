Захарова: НАТО пора на пенсию

Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и Североатлантический альянс - вещи несовместимые, напрашивается один вывод - альянсу пора на пенсию, говорится вкомментарииофициального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.



"Похвастаться альянсу, по сути, нечем. За плечами союзников по НАТО войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства мирных людей и разрушение гражданской инфраструктуры. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?" - отметила Захарова.



Фото:ТАСС