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Захарова: НАТО пора на пенсию
Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и Североатлантический альянс - вещи несовместимые, напрашивается один вывод - альянсу пора на пенсию, говорится вкомментарииофициального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.
"Похвастаться альянсу, по сути, нечем. За плечами союзников по НАТО войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства мирных людей и разрушение гражданской инфраструктуры. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?" - отметила Захарова.
Фото:ТАСС
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