Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные СМИ в замалчивании в течение 8 лет трагедии в Донбассе, вследствие чего народы западных стран ничего не знали о происходящих на востоке Украины бесчинствах. Об этом она заявила сегодня на брифинге, сообщает БелТА.

"Мы фиксируем многочисленные попытки целого ряда государств так называемого коллективного Запада воспользоваться раздутой ими же самими до зашкаливающих значений антироссийской истерии, чтобы раз и навсегда разобраться с российскими СМИ и окончательно прекратить источники материалов, альтернативных мейнстриму, - отметила Мария Захарова. - Боятся они того, что их общественность будет узнавать нечто, что не будет согласовано с Белым домом и Даунинг-стрит. В ход идут, разумеется, разнообразные лозунги о необходимости якобы борьбы с российской пропагандой, дезинформацией".

"Жертвой этого подхода стали сейчас граждане, в том числе и Европы, которые восемь лет не обращали внимания и не видели, что творится в Донбассе. Почему? Потому что ваши западные СМИ об этом ничего не говорили, а всех тех, кто пытался это сделать, вы клеймили позором, санкциями, вы всячески над ними издевались", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она напомнила, что в Украине всех, кто пытался, в том числе из западных стран, хоть как-то донести правду о тех бесчинствах, которые творились в Донбассе, включали в список сайта "Миротворец". "На него не обращали внимания ни ОБСЕ, ни ЮНЕСКО, ни другие международные профильные журналистские организации, - указала Мария Захарова. - А что это за сайт? Это же прямой список, настоящий расстрельный список людей, в отношении которых принимались совершенно агрессивные, чудовищные шаги и действия со стороны националистов. Испытали многие мои коллеги на себе подобный подход: угрозы, преследования и так далее".

"Вот сегодня жертвами этого коллективного информационного сговора стали граждане Европы, которые не знали и ничего не слышали за восемь лет о том, что творится в Донбассе, для которых сегодняшняя реальность стала неожиданностью", - заявила представитель МИД РФ.

Она обратила внимание: в этих условиях дезинформации общественного мнения на Западе началась кампания против российских СМИ. "Полагаем, что настало время направить в столицы государств, бесцеремонно атакующих российские средства массовой информации, журналистов, четкий и недвусмысленный сигнал о том, что такие нападки не останутся без предметной реакции", - резюмировала Мария Захарова.