Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских военных не поддаваться на провокации и не разжигать междоусобицу, сообщает БЕЛТА.

Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что сейчас главная задача для россиян - объединиться.

"Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется,

- отметила она. -

Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами все то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь".

Тем временем в России продолжают усиливать меры безопасности и отменять массовые мероприятия, запланированные на эти выходные.

В своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе усилили меры безопасности, а ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов.

В пресс-службе Московского департамента образования и науки сообщили, что общегородской выпускной в Парке Горького в Москве перенесли на неделю из-за введения режима контртеррористической операции.

Власти Тульской, Калининградской и Тверской областей России также заявили об отмене всех запланированных на выходные массовых мероприятий, сообщает ТАСС.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе усилят контроль за въездом на территорию области. Въезд в города Шебекино и Новая Таволжанка закроют с 18:00 до 6:00.

Ограничено движение на всех выездах на трассу М4, расположенных на территории Липецкой области, сообщают власти.