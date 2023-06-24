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Захарова призвала российских военных не поддаваться на провокации и не разжигать междоусобицу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских военных не поддаваться на провокации и не разжигать междоусобицу, сообщает БЕЛТА.
Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что сейчас главная задача для россиян - объединиться.
"Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется,
- отметила она. -
Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами все то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь".
Тем временем в России продолжают усиливать меры безопасности и отменять массовые мероприятия, запланированные на эти выходные.
В своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе усилили меры безопасности, а ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов.
В пресс-службе Московского департамента образования и науки сообщили, что общегородской выпускной в Парке Горького в Москве перенесли на неделю из-за введения режима контртеррористической операции.
Власти Тульской, Калининградской и Тверской областей России также заявили об отмене всех запланированных на выходные массовых мероприятий, сообщает ТАСС.
Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе усилят контроль за въездом на территорию области. Въезд в города Шебекино и Новая Таволжанка закроют с 18:00 до 6:00.
Ограничено движение на всех выездах на трассу М4, расположенных на территории Липецкой области, сообщают власти.
Движение транспорта ограничили на трех мостах через Оку в Подмосковье, сообщили в субботу в официальном Telegram-канале Минтранса региона.
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