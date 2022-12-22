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Захарова прокомментировала "новый флаг Украины": Нам не верили, а это случилось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию в соцсети постоянного представителя Украины ООН Сергея Кислицы, пишет "Московский комсомолец".
Сергей Кислица разместил на своей странице американский флаг в цветах украинского с англоязычной подписью "они будут бок о бок, сколько потребуется". "Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины, - написала Захарова в своемTelegram-канале. - То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось".
Фото: БелТА
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