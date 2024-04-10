Захарова: Украинцы просят Россию вернуть изъятых в ЕС детей

Мария Захарова привела данные, согласно которым в ЕС были изъяты 225 детей. Так, по ее словам, наиболее удручающая ситуация в Германии. Там изъят 71 ребенок у украинских родителей. Не лучше обстоят дела в других странах. Польша - 33 ребенка, Италия - 25, Чехия - 24, Швеция - 17.