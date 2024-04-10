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Захарова: Украинцы просят Россию вернуть изъятых в ЕС детей

Украинцы просят Россию вернуть изъятых в ЕС детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова привела данные, согласно которым в ЕС были изъяты 225 детей. Так, по ее словам, наиболее удручающая ситуация в Германии. Там изъят 71 ребенок у украинских родителей. Не лучше обстоят дела в других странах. Польша - 33 ребенка, Италия - 25, Чехия - 24, Швеция - 17.

Дипломат обратила внимание - заявители признаются, что украинские посольства, призванные быть на страже интересов собственных граждан, "отказывают им в помощи".

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