Захарова: В информационной войне Запад нарушает все законы

В информационной войне против России и ее союзников Запад нарушает все законы. В ход идут грязные методы: от распространения фейков до прямой агрессии и использования персональных данных. Не гнушаются даже манипуляцией несовершеннолетних.



Таким мнением поделилась директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.



Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России:

У нас в стране с этим столкнулись обыватели, не только люди, которые занимаются политикой, государственной деятельностью, журналисты. А теперь это, к сожалению, приходит фактически в каждый дом. Сегодня, сейчас все это достигло совершенно невиданных масштабов. В топку идут все: права человека, защита персональных данных, невозможность с любой точки зрения - юридической, моральной, этической, задействование в этих схемах детей, информагрессия в отношении несовершеннолетних. Все это забыто, растоптано, все эти высокие ценности, которые декларировались нам со стороны киевского режима или со стороны Запада. Обо всем об этом они забыли просто в одну секунду, и все это стало предметом ведения информвойны против нашей страны. Но главное, что проигрывают они от этого в первую очередь, потому что они разрушают свои представления о законе, морали, нравственности, праве и так далее.