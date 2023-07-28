Захарова в связи с атаками Украины: Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после атаки на Таганрог и Московскую область. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на обнародованное сообщение на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Мария Захарова отметила, что эти атаки были изначально бессмысленны с точки зрения военного дела.