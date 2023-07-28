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Захарова в связи с атаками Украины: Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры

Захарова в связи с атаками Украины: Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после атаки на Таганрог и Московскую область. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на обнародованное сообщение на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Мария Захарова отметила, что эти атаки были изначально бессмысленны с точки зрения военного дела.

Официальный представитель российского МИД также обратилась к международному сообществу с призывом выступить с осуждением в адрес Украины из-за применения ею террористических методов.

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