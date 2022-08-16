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Захарова об эмиграции семьи Кулебы: Собаки превыше всего
Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, опубликовала в Telegram-канале свое мнение о заявленииглавы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья покинула Украину после начала специальной операции, сообщает "СБ. Беларусь".
"Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", - написала официальный представитель МИД России.
К слову, глава украинского внешнеполитического ведомства также признался: у него складывается впечатление, что некоторые страны Запада ждут поражения Киева в спецоперации. Он подчеркнул, что таким образом многие проблемы решились бы сами собой.
Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
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