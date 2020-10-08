Захват власти в Кыргызстане привел к хаосу

В Кыргызстане сохраняется напряженная атмосфера. Захват власти привел к хаосу. За один день сменилось несколько генпрокуроров. Один за другим образовались два координационных совета оппозиции. Места чиновников, которые были вынуждены оставить посты из-за угроз расправы, занимают вчерашние заключенные. К Дому правительства в Бишкеке снова пришли протестующие.