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Захват власти в Кыргызстане привел к хаосу

В Кыргызстане сохраняется напряженная атмосфера. Захват власти привел к хаосу. За один день сменилось несколько генпрокуроров. Один за другим образовались два координационных совета оппозиции. Места чиновников, которые были вынуждены оставить посты из-за угроз расправы, занимают вчерашние заключенные. К Дому правительства в Бишкеке снова пришли протестующие.

В соцсетях то и дело появляются сообщения об агрессивно настроенных толпах на улицах городов. Добровольцы объединились в специальные группы национальной дружины, чтобы попытаться сохранить порядок на улицах.

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