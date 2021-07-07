Захват заложников, взрывное устройство и требование выкупа - все как по сценарию боевика

Роль плохого парня исполнил житель Тюмени. Он зашел сегодня утром в офис и потребовал деньги. Роли жертв достались двум сотрудницам отделения Сбербанка. И в жизни получилось все, как в кино: оцепление, массовая эвакуация, переговоры.

Благо ни стрельбы, ни взрывов не прозвучало - эта история из жизни закончилась хорошо. Хронология событий в репортаже Александра Смирнова.

Рабочее утро для сотрудников отделения Сбербанка в Тюмени выдалось далеко не добрым. Сразу после открытия в помещение зашел мужчина и объявил всем, что они захвачены в заложники. Свои угрозы он убедительно подкрепил демонстрацией самодельного взрывного устройства – из рюкзака угрожающе торчали провода.











Работники банка смогли незаметно для террориста нажать тревожную кнопку. Экстренные службы моментально начали проведение спецоперации. Место происшествия оцепили, а из жилого дома, где расположен офис, эвакуировали 50 человек. Позже информацию уточнили: в заложниках находились две женщины, работницы банка. Злоумышленник требовал выкуп в 13 млн российских рублей. В эквиваленте это около 170 тысяч долларов.

Сбербанк начал тесное взаимодействие с силовиками для скорейшего разрешения ситуации. Около 10 утра начались переговоры с экстремистом, а уже буквально через несколько минут по новостным лентам разлетелась информация о задержании злоумышленника. Он сдался полиции, пострадавших нет. Тот самый опасный предмет в сумке обнаружен не был. Вместо взрывного устройства в рюкзаке оказался муляж.

Позже выяснили личность мужчины, захватившего банк в Тюмени. Это 32-летний Александр Гриченко, который состоял на учете у психиатра. На преступление пошел из странных и непонятных побуждений. По информации некоторых источников, сам мужчина заявил, что взять заложников ему приказал известный российский селебрити Федор Бондарчук. Якобы режиссер прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своем фильме. А захват заложников - эпизод киноленты.

