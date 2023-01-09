3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Захват здания конгресса в Бразилии: что происходит в стране
В столице Бразилии вспыхнули беспорядки. Сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание конгресса, прорвались на территорию резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Бразильского лидера Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район. Полиция разгоняла демонстрантов газом и шумовыми гранатами, пишут местные СМИ. Сторонники Болсонару вооружены палками и бросали в стражей порядка камни.
Задержано уже более 400 протестующих. Контроль над правительственными зданиями восстановлен. Сам бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их выходящими за рамки демократии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов