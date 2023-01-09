Захват здания конгресса в Бразилии: что происходит в стране

В столице Бразилии вспыхнули беспорядки. Сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание конгресса, прорвались на территорию резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Бразильского лидера Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район. Полиция разгоняла демонстрантов газом и шумовыми гранатами, пишут местные СМИ. Сторонники Болсонару вооружены палками и бросали в стражей порядка камни.