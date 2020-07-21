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Захватчик автобуса в Луцке требует, чтобы первые лица Украины признали себя "террористами в законе"
Мы продолжаем следить за вооруженным захватом автобуса в украинском Луцке. В центр города стягивается армейская техника. Правоохранители получили первые заявления мужчины, который удерживает, по последним данным, около 10 пассажиров. У преступника есть огнестрельное оружие и взрывчатка. Автобус окружен бойцами Нацгвардии.
В МВД сообщают, что на контакт мужчина не идет. Прямо сейчас он пишет в Twitter свои требования, чтобы первые лица Украины записали видеообращения, признав себя "террористами в законе". Также Максим сообщает, что несколько лет назад издал книгу "Философия преступника". По некоторым данным, мужчина угрожает дистанционно взорвать бомбу, заложенную в другом месте.
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