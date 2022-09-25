Захватили сеть и манипулируют сознанием страны-мишени - как устроена машина военно-информационной войны?

Время такое, что война, прежде всего, разворачивается в информационном поле: фейки, вбросы, подмена понятий, подтасовка фактов – все это стало знакомым инструментарием западных стран. Оттачивали их и на Беларуси в 20-м году. Мы урок усвоили.

Тем более что гибридные технологии, информационно-психологические операции – все это в мире лишь набирает обороты, созданы и создаются специальные центры, которые генерируют нужный и часто ложный контент и воздействуют на потребителя. В этой ситуации ни в коем случае нельзя медлить, нужно отвечать. Об этом наш Президент заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения мемориального комплекса «Хатынь». Александр Лукашенко отметил: «Мы же белорусы. Если что-то случилось, из-за угла посмотрим, чтобы не обидеть кого-то. Это хорошее качество, но не для современности».

Законы информационной политики, убежден наш Президент, должны строиться исключительно на фундаменте правды и фактов. С кем мы имеем дело?

Как устроена машина военно-информационной войны, где находятся тактические группы психологических операций и как они захватили сеть и манипулируют сознанием страны-мишени? Разбиралась Екатерина Тихомирова в авторской рубрике.

Война сегодня начинается задолго до того, как раздается первый выстрел или роется первый окоп. Начинается все с психологических операций в информационной войне. Их оружие - это пропаганда, создание визуальных и печатных материалов, для того чтобы население не думало, а следовало стадному инстинкту.

Четвертая и восьмая группы психологических операций - основные регулярные формирования сухопутных войск США. Их структура и форма постоянно меняются, однако, согласно открытым источникам, которые вы сможете далее увидеть своими глазами, тактические группировки расположены на конкретных театрах потенциальных или реальных военных действий. Например, региональные батальоны психологических операций США находятся в зонах Атлантики, Центральной и Южной Америки, Европы и Африки.

У нас есть один батальон, который выполняет мультимедийные операции по распространению. Это означает, что у нас есть радио и возможности телевизионного производства, которые одновременно стационарны здесь, а затем мобильны. Это включает в себя разработку цифровых продуктов, включая печать и так далее. Летом (2021) мы создали центр информационной войны. Он находится прямо здесь, в Форт-Брегге. Цель состоит в том, чтобы создавать трансрегиональную деятельность по влиянию на наших противников.

Здесь важно понимать, специфику, цели и задачи таких тактических группировок. Это спецы, которые имеют физическую подготовку, высокий уровень нестандартного мышления, логики и аналитики. Они изучают население, его культурные и языковые особенности, для того чтобы манипулировать, ищут наиболее уязвимые места, чтобы создать конфликты чужими руками на чужих территориях. Вашему вниманию агитационный ролик от Минобороны США - как работает тактическая группа психологических операций.

"Солдаты психологических операций используют различные методы и нетрадиционные возможности, такие как культурные знания, знание языка и передовые методы коммуникаций, чтобы влиять на иностранную аудиторию и развивать отношения с гражданским населением страны, государственными деятелями, военными и правоохранителями. Обучение культуре важно, потому что для эффективной работы в человеческой сфере вы должны знать о культурных нюансах, чувствительности и уязвимостях, которые мы, как профессиональные влиятельные лица можем оттачивать и использовать для оказания влияния для желаемого изменения поведения. Специалист по психологическим операциям. Убеждение. Изменение. Влияние", - было сказано в ролике Минобороны США.

Командования специальных операций США взаимодействуют с посольствами, союзниками, партнерами по НАТО и американскими правительственными структурами, которые работают в регионе. Кстати, о посольствах, вы же помните, как в 2020-м активизировались послы и диппредставители. И, да, очень частая практика, когда при посольстве в диппиджаке работает военная агентура. Но вернемся к методологии создания военно-психологической пропаганды. Грузия, Египет, Украина — цветные революции в этих странах устраивались именно через соцсети. Для революции в Египте протестные массы аккумулировались в "Фейсбуке". Сначала это были группы с критикой правительства. Происходило систематическое давление на эмоции и вызывалось раздражение действующим курсом. Протестная масса должна была быть готова к определенному сроку — такие задачи ставили заказчики. А потом БУМ! В назначенный день и час уже эмоционально подготовленные массы выходили на улицы с агрессивным настроем: майданить, жечь и мародерить. То же самое в Грузии и на Украине. То же самое в Беларуси. Только там "фейсбук-революция", а у нас "телеграм" с применением тактики революции фейков. Сначала нагнеталась истерия: наших детей бьют, работа на эмоции и координация. Повторять сейчас все это не будем. Приведем лишь один из примеров фейков. И вокруг безысходность и паника, вспомните, какие эмоции вы тогда переживали? И это будет еще один пример американской психологической операции.

Во многом дело в вот этом интересном документе. Резолюция № 758. Была принята Конгрессом США в декабре 2014 года. Она призывала президента и Госдеп разработать стратегию по созданию и распространению негативных новостей и информации на русском языке в странах с большим числом русскоговорящих граждан. Иными словами, проблема лишь в том, напомним слова Президента, что Беларусь на перекрестке геополитических интересов ведущих держав мира. А нынешнее зарождение многополярной системы в международных отношениях лишило Соединенные Штаты статуса "мирового жандарма", поэтому американское информационное давление на все постсоветское пространство будет только увеличиваться.

Кстати, в США на днях случился легкий конфуз, который неясно как просочился в прессу. "Белый дом оказался недоволен, что Пентагон проводит собственные информационные операции влияния через социальные сети", - пишет "Вашингтон Пост". Специальное исследование показало, что американские военные с использованием фейковых аккаунтов распространяют дезинформацию и воздействуют на общественное мнение за пределами США. Вот что пишет американская журналистка из "Вашингтон пост".

Психологические операции по продвижению американских нарративов за рубежом не являются чем-то новым в вооруженных силах, но популярность западных социальных сетей по всему миру привела к расширению тактики, включая использование искусственных персонажей и изображений, которые иногда называют "глубокими подделками".

Если б дело было только в этом, но нет. Пентагон, как выяснилось, пытался посеять смуту внутри Белого дома слухами о противоречиях в команде Байдена. Напомним, на американском носу промежуточные выборы. А Пентагон умудрился заблокировать сайт, который создало подконтрольное Госдепу СМИ и распространяет свою правду, отличную от правды Госдепа. Кажется, будет интересно, и можно делать ставки, кто там кого в конечном счете: гражданские из Белого дома или военные из Пентагона? Но подчеркну, психологическое давление американское правительство и военные оказывают и на свое население. По-настоящему свободное общество использовало бы информационные операции для манипулирования общественным мнением?

"Голос Америки " и "Радио Свобода", которые тоже являются проводником психологических операций на государства-мишени. Распространения вещательных центров "Голос Америки" и "Радио Свобода" по всему миру.

Один из вопросов, который возник с участием «Голоса Америки» и другими вещательными компаниями в последние годы: вы просто предоставляете журналистику людям или пытаетесь агитировать и раздувать пламя революций в любой стране, на которую вы вещаете? Дэн Робинсон, бывший корреспондент Белого дома

И США, прикрываясь таким ярким выражением, как «продвижение демократии», на самом деле лишь защищает свои интересы. И это тоже сказано красиво - "защищает", защита американских интересов почему-то лежит в плоскости агрессивного нападения на независимость стран-мишеней. Иными словами для свержения неблагонадежных для Америки правительств, используя такие злостные лозунги, как "права человека" или "введение демократии". На это, кстати, еще в 2011 году американским журналистам указывал Александр Лукашенко.

"То, что вы навешали на демократию свое понимание и с этим трафаретом лезете в каждый дом, это не красит американцев. При том у вас одна демократия для России, Беларуси, другая демократия для ЕС, третья демократия для Китая, четвертая для Ирана и Венесуэлы, пятая демократия, как оказалось сегодня, для Израиля и шестая для "Арабской дуги". Вот ваша демократия",- заявил Александр Лукашенко.

