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Захватившие власть в Гвинее военные обещают обеспечить безопасность граждан и их имущества

Военные, захватившие власть в Гвинее, отменили комендантский час в горнодобывающих районах. Дело в том, что страна обеспечивает 20 % поставок бокситов на мировой рынок алюминия.

Цена на металл после драматичных событий в Гвинее резко поднялась. Ситуация в этой стране вызывает озабоченность и у мирового сообщества. Осудили военный переворот Африканский союз и ООН.

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