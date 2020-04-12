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Фотограф Вегген - автор 8 фотокниг о диких белках

Заклинатель белок - так коллеги прозвали шведского фотографа Герта Веггена. Ему удается проводить невероятные фотосессии с этими очаровательными зверьками.

Фотографии Веггена публикуют в календарях, книгах, журналах, показывают на телевидении. Он лауреат многочисленных международных конкурсов и автор 8 фотокниг о диких белках, которые опубликованы на четырех языках. А все дело в том, что Вегген уже много лет изучает повадки этих животных, подкармливает их и с помощью приманки заставляет своих пушистых моделей позировать. Его балкон теперь - настоящая фотостудия с природными реквизитами, домиками и зеркалами.

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