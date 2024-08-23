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Заключенные колонии в Волгоградской области захватили заложников

Заключенные колонии в Волгоградской области захватили заложников

Несколько заключенных захватили сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Волгоградской области, пишет БЕЛТА.

На заседании дисциплинарной комиссии заключенные исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников ФСИН. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В оперативных службах сообщили, что по меньшей мере один из сотрудников колонии убит заключенными. Кроме того, несколько человек пострадали. На данный момент проводится операция по освобождению заложников.

Фото:pixabay.com

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