3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Заключенные колонии в Волгоградской области захватили заложников
Несколько заключенных захватили сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Волгоградской области, пишет БЕЛТА.
На заседании дисциплинарной комиссии заключенные исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников ФСИН. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В оперативных службах сообщили, что по меньшей мере один из сотрудников колонии убит заключенными. Кроме того, несколько человек пострадали. На данный момент проводится операция по освобождению заложников.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов