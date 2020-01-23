Заключительный показ Готье

Свой последний в карьере показ с блеском провел французский кутюрье Жан-Поль Готье. Дефиле прошло в Париже в театре "Шатле" и получилось по-настоящему звездным. По подиуму прошлись Ирина Шейк, Дита фон Тиз, Милен Фармер и другие знаменитости. Сам маэстро появился в конце в повседневной рабочей одежде: синий комбинезон с закатанными рукавами, тельняшка и кеды. О том, что он решил закончить 50-летнюю карьеру модельера, Готье лично сообщил журналистам менее недели назад.