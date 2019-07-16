Закон о государственном языке вступил в силу в Украине

Теперь там единственный официальный язык - украинский. Им должен владеть каждый гражданин страны. А в ближайшем будущем на него постепенно перейдут все учреждения и организации. При этом в повседневной бытовой жизни общаться между собой можно на любом языке. Документ также предусматривает сдачу экзаменов на знание языка для тех, кто хочет получить украинское гражданство.