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Закон о государственном языке вступил в силу в Украине

Теперь там единственный официальный язык - украинский. Им должен владеть каждый гражданин страны. А в ближайшем будущем на него постепенно перейдут все учреждения и организации. При этом в повседневной бытовой жизни общаться между собой можно на любом языке. Документ также предусматривает сдачу экзаменов на знание языка для тех, кто хочет получить украинское гражданство.

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