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Закон о пожизненном сроке за госизмену приняла Госдума России

Госдума России приняла поправки о пожизненном сроке за государственную измену. Теперь за шпионаж, выдачу иностранным гражданам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника либо оказание ему финансовой, материально-технической или иной помощи смогут дать пожизненный срок.

В настоящий момент за госизмену в России можно получить лишение свободы максимум до 20 лет.

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