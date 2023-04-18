3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Закон о пожизненном сроке за госизмену приняла Госдума России
Госдума России приняла поправки о пожизненном сроке за государственную измену. Теперь за шпионаж, выдачу иностранным гражданам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника либо оказание ему финансовой, материально-технической или иной помощи смогут дать пожизненный срок.
В настоящий момент за госизмену в России можно получить лишение свободы максимум до 20 лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все