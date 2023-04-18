Закон о пожизненном сроке за госизмену приняла Госдума России

Госдума России приняла поправки о пожизненном сроке за государственную измену. Теперь за шпионаж, выдачу иностранным гражданам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника либо оказание ему финансовой, материально-технической или иной помощи смогут дать пожизненный срок.