Закон об окружающей среде: Европа будет стремиться к 55-процентному сокращению выбросов углекислого газа

Депутаты Европарламента достигли неофициального соглашения по климатическому законодательству в Союзе. Теперь Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа.



Паскаль Канфин, председатель комитета Европарламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов: Мы собираемся идти в 2,5 раза быстрее в текущем десятилетии по сравнению с 2010-ми годами. Это как если бы мы ехали на машине и ранее наша скорость была 50 километров в час, то сейчас мы поедем 125 километров в час. Мы намерены значительно ускорить борьбу с изменением климата. Меры приняты в рамках стратегии перехода к климатической нейтральности. В законопроект включены и конкретные действия предприятий и граждан для улучшения экологического состояния региона.