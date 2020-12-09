Закон против сепаратизма рассмотрит парламент Франции

Правительству Франции сегодня представят "Закон против сепаратизма". Проект направлен на сдерживание исламского экстремизма и защиту светских республиканских ценностей. Наблюдатели уже окрестили закон важнейшей и самой неоднозначной инициативой президентства Эммануэля Макрона. Среди первейших мер - защита детей от влияния экстремистской идеологии. Под контроль возьмут частные учебные заведения, в том числе религиозные. Под пристальным наблюдением окажутся мечети - запретят работу иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа будет необходимо декларировать. Общественные организации, которые нарушат "республиканские принципы", будут лишены финансирования или и вовсе распущены.

В то же время французская газета "Фигаро" сообщает: в парламенте настроены осторожно и готовы поступиться положениями закона, чтобы не подливать масла в огонь. Например, могут пересмотреть решение об учебных заведениях и идею сертификации имамов.

Напомним, Макрон резко взялся за искоренение исламизма в стране после серии терактов во Франции, самым резонансным из которых стало обезглавливание учителя Самюэля Пати.