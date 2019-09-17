Законно ли Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября

В Великобритании тема номер один также связана с работой парламента. Верховный суд выясняет, законно ли Борис Джонсон приостановил работу высшего законодательного органа до 14 октября. В Лондоне в эти минуты проходит первое слушание. Судьям предстоит рассмотреть две апелляции относительно законности решения премьер-министра. Напомним, ранее Высший гражданский суд Шотландии обвинил Джонсона в попытке стимулировать жесткий вариант Брексита, а также в попытке ввести королеву Елизавету II в заблуждение. Ожидается, что слушания продлятся до четверга, свое решение британский Верховный суд вынесет уже на этой неделе. Если судьи признают пророгацию незаконной, то Джонсон будет вынужден немедленно попросить королеву вновь созвать парламент. Кстати, сторонники такого развития событий собрались у стен суда и требуют, чтобы премьер уже сейчас начал созывать депутатов.