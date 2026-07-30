Законопроект Грэма об "адских" санкциях застрянет в Конгрессе США надолго

Пресловутый законопроект об "адских" санкциях застрянет в стенах американского Конгресса надолго, сообщает издание Politico.

В начале недели документ прошел быстрое согласование и утверждение в верхней палате как раз в день похорон Линдси Грэма - автора закона. Однако дальше его судьба не ясна. Нижняя палата Конгресса ушла на каникулы, так что вопросом "адских" санкций она займется не раньше сентября.

Даже в этом случае, в документе, а он даёт право президенту США Дональду Трампу вводить пошлины в размере 100 % на товары стран, которые сотрудничают с Россией и Ираном, много моментов, требующих юридической и экономической проработки.