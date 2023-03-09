В Грузии отозван законопроект, вызвавший беспорядки в стране

В Грузии отозван законопроект, вызвавший беспорядки. Депутаты объяснили это тем, что власти должны "самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции".

Угодили не только манифестантам. Ранее в Госдепартаменте США не исключили введения санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах. А за несколько часов до отзыва советник Госдепа США звонил премьеру Грузии.

Не нарадуется отмене законопроекта и Европа. К примеру, европарламентарий Виола фон Крамон назвала это решение "важной новостью, но только первым шагом". А представительство ЕС призвало продолжить проевропейские реформы в соответствии с двенадцатью условиями Еврокомиссии для получения статуса кандидата в Евросоюз.



Протесты в центре грузинской столицы длились двое суток. Ситуация предельно обострилась. Демонстранты стали бить стекла в здании парламента, ломать заграждения и пытались прорваться внутрь. Устанавливали на улицах баррикады и переворачивали машины правоохранителей. Силовики в ответ применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

