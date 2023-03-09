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В Грузии отозван законопроект, вызвавший беспорядки в стране
В Грузии отозван законопроект, вызвавший беспорядки. Депутаты объяснили это тем, что власти должны "самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции".
Угодили не только манифестантам. Ранее в Госдепартаменте США не исключили введения санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах. А за несколько часов до отзыва советник Госдепа США звонил премьеру Грузии.
Не нарадуется отмене законопроекта и Европа. К примеру, европарламентарий Виола фон Крамон назвала это решение "важной новостью, но только первым шагом". А представительство ЕС призвало продолжить проевропейские реформы в соответствии с двенадцатью условиями Еврокомиссии для получения статуса кандидата в Евросоюз.
Протесты в центре грузинской столицы длились двое суток. Ситуация предельно обострилась. Демонстранты стали бить стекла в здании парламента, ломать заграждения и пытались прорваться внутрь. Устанавливали на улицах баррикады и переворачивали машины правоохранителей. Силовики в ответ применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
В Тбилиси задержаны более 130 участников акции протеста. По данным МВД, в столкновениях пострадали 10 сотрудников полиции.
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