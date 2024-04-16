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Законы о помощи Украине и Израилю рассмотрят в ближайшие дни
Конгресс США проголосует по помощи Украине и Израилю уже на этой неделе. Как отметил спикер Палаты представителей Джонсон, для каждой страны будет подготовлен отдельный законопроект. Это снижает шансы Киева получить новые ассигнования. Дело в том, что отношения Зеленского с Белым домом в последнее время омрачились: Washington Post , в частности, сообщает, что прекратить удары по заводам российской нефтепереработки просила украинцев лично вице-президент Харрис, однако ее просьбой пренебрегли.
Оппозиция в американском конгрессе тоже достаточно сильна, примером может служить позиция парламентария Мэрджори Грин. Она опубликовала в соцсетях заявление: "Ставить помощь Израилю в зависимость от финансирования украинских нацистов - это антисемитизм!". Данное мнение можно считать единым для всех республиканцев, которые, напомним, контролируют Палату представителей конгресса.
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