Законы о помощи Украине и Израилю рассмотрят в ближайшие дни

Конгресс США проголосует по помощи Украине и Израилю уже на этой неделе. Как отметил спикер Палаты представителей Джонсон, для каждой страны будет подготовлен отдельный законопроект. Это снижает шансы Киева получить новые ассигнования. Дело в том, что отношения Зеленского с Белым домом в последнее время омрачились: Washington Post , в частности, сообщает, что прекратить удары по заводам российской нефтепереработки просила украинцев лично вице-президент Харрис, однако ее просьбой пренебрегли.