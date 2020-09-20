Президент назвал происходящее в стране попыткой осуществления "цветной революции". По его словам, анализ происходящего легко позволяет обнаружить семь этапов дестабилизации ситуации, которые должны были привести к госперевороту. Это может показаться удивительным совпадением, но власти Соединенных Штатов обнаруживают у себя в стране ровно то же самое. Сходство может показаться ошеломительным, хотя чему удивляться: законы "цветных революций" универсальны.







Цвет американской революции

Законы "цветной революции" универсальны независимо от того, устраивают ее в Европе или в Новом Свете. Буквально день в день с Александром Лукашенко объявил происходящее в своей стране ползучим госпереворотом Дональд Трамп. Тотчас же от республиканцев последовало уточнение: это не просто переворот, но "цветная революция", механизм которой сконструирован теми же людьми, что уже совершили десятки таких революций в самых разных уголках планеты:





На начальном этапе те, кто возглавит потом переворот, применяют пресловутую "мягкую силу": противнику надо внушить его нравственную ущербность

Все, что он делает, либо постыдно, либо вредоносно, либо бессмысленно. Метод известен давно, и теоретики называют его режущим слух термином - "обеспечение культурной гегемонии". Это означает: заставь человека думать, как ты, и он не сможет тебе сопротивляться. В Штатах с трансформацией сознания справились главные СМИ страны. Вы помните, все начиналось с толерантности, уважения к меньшинствам, воспевания ЛГБТ. "Критическая расовая теория" требует от каждого белого испытывать постоянное чувство вины просто за то, что он - белый, ведь на нем лежит ответственность за преступления, совершенные его предками в течение многих столетий. И насчет тренингов - это не преувеличение: на американских предприятиях, независимо от формы собственности, на заводах, в казармах, в офисах - всюду регулярно проводятся собрания, где вколачивают в сознание слушателей эту самую "критическую расовую теорию". И вот психологическая подготовка завершена, можно переходить к делу.

Конфликт, который спровоцировало убийство Джорджа Флойда, обязательно вспыхнул бы, пусть даже полиция осыпала бы черных бандитов цветами и слала бы им не пули, а воздушные поцелуи. К моменту, когда началось уличное буйство, дегуманизация противника уже завершилась. Трамп стал общепризнанным исчадием ада, его сторонники квалифицируются в качестве безмозглых и безнравственных марионеток. Полиция объявлена инструментом преступного насилия.





С форматированием сознания прекрасно справились традиционные СМИ - в Штатах для этого не потребовались телеграм-каналы

И, конечно, поработали лидеры общественного мнения - от актеров и спортсменов до университетской профессуры: даже за робкое одобрение политики Трампа теперь можно лишиться кафедры. Параллельно создавались полулегальные и нелегальные структуры, которые стали двигателем насильственного протеста - например, движение "Антифа". По некоторым данным, их финансировали структуры Сороса и фонды, аффилированные с демократами. Фактически уличная война ведется под контролем и с участием традиционных партийных структур. Единственное отличие от белорусской ситуации заключается в том, что президентские выборы в Соединенных Штатах еще не состоялись, потому из перечисленных Лукашенко там реализованы только 4 этапа, пятый - в работе, шестого и седьмого следует ждать не раньше ноября. Нет, впрочем, сомнений: они не замедлят воспоследовать.

Уже и демократы, и республиканцы фактически объявили выборы 3 ноября фальсифицированными