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Закрытие синагоги спровоцировало беспорядки в Израиле

Ортодоксальные иудеи вступили в ожесточенные схватки с полицией из-за закрытия дома, где они проводили религиозные собрания. Из-за второй эпидемической волны в Израиле установлен жесткий локдаун: в частности, ограничены массовые собрания, закрыты синагоги, а также храмы ряда религиозных направлений. Власти попытались удалить верующих из синагоги, но те оказали ожесточенное сопротивление - жгли мусорные баки, забрасывали полицию камнями и яйцами. Арестованы 17 человек.

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