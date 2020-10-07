Закрытие синагоги спровоцировало беспорядки в Израиле

Ортодоксальные иудеи вступили в ожесточенные схватки с полицией из-за закрытия дома, где они проводили религиозные собрания. Из-за второй эпидемической волны в Израиле установлен жесткий локдаун: в частности, ограничены массовые собрания, закрыты синагоги, а также храмы ряда религиозных направлений. Власти попытались удалить верующих из синагоги, но те оказали ожесточенное сопротивление - жгли мусорные баки, забрасывали полицию камнями и яйцами. Арестованы 17 человек.