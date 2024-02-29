Закрытие участков из-за скопления людей, незапечатанные ящики, голоса несовершеннолетних - почему выборы в Германии повергли политологов в шок

Почти три десятка лет Беларусь слышит затертую до дыр фразу "не соответствуют международным стандартам", особенно когда это касается выборов. Однако стоит посмотреть, что позволяют себе те, кто эти стандарты выдумал.

Вот как, например, в 2021 году в Германии выбирали депутатов в местный парламент. Кампания знаковая - впервые за 16 лет без участия Ангелы Меркель. Но в историю выборы вошли совсем по другой причине - в немецкой столице началась настоящая политическая свистопляска.

Выборы в Бундестаг проходили в конце сентября 2021 года. В Берлине было образовано более 2 тыс. избирательных округов. Однако оказалось, что участки для голосования к важной процедуре были подготовлены плохо: скапливались огромные очереди, а бюллетеней и вовсе на всех не хватало. Сообщалось о многочисленных ошибках как при подготовке, так ипри проведении выборов. Проголосовать удавалось даже несовершеннолетним, не имеющим такого права.





В общем, полный бардак, говоря простым языком. Случалось и вовсе эпичное: некоторые участки из-за большого скопления людей временно закрывались, либо (внимание!) продолжали работать после официального завершения голосования, когда результаты экзитполов были уже озвучены. На нескольких участках был произведен пересчет голосов, что привело к изменению результатов.

Есть один большой минус - это голосование по почте. То есть человеку приходит по почте бюллетень, он может его отправить в местную избирательную комиссию, а там уже контроля такого фактически нет. Я два раз был в избирательной комиссии, которая занималась подсчетом голосов, присланных по почте, и просто наблюдал такую картину: нам приносят открытый, незапечатанный ящик. Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Признать выборы недействительными - куда там! В сердце Евросоюза так не поступают. Даже после массовых жалоб европейская бюрократия целый год думала, что делать с возмущением граждан.





Решение о перевыборах, и то частичных, приняли только в 2022 году. В конце 2023-го определились с датой. В итоге повторные выборы прошли 11 февраля 2024 года в каждом пятом избирательном округе Берлина. Полмиллиона немцев смогли проголосовать нормально спустя почти 2,5 года! Немецкие политологи в шоке.

"Про абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей, даже начинать не буду. Это же кого надо очереди, а не российские - классика рубрики #ЭтоДругое", - написалаофициальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что на выборах в бундестаг присутствовали всего лишь пять наблюдателей БДИПЧ ОБС. "Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", - резюмировала она.